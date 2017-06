Le Sénégal élu au Conseil d’administration du BIT

(APS) – Le Sénégal a été élu membre titulaire du Conseil d’administration du Bureau international du travail (BIT) a appris, mardi, l’APS auprès du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions.



‘’Le Sénégal va siéger au Collège gouvernemental de l’institution internationale pour la période 2017-2020 à la faveur des élections des membres qui se sont tenues, ce lundi à Genève, en marge de la 106e Conférence internationale du travail’’, rapporte le communiqué.



‘’L’entrée de notre pays au sein de cette prestigieuse instance de décision, ouvre sans nul doute, des perspectives pour le renforcement des politiques sociales et de la coopération technique et financière menées à l’échelle africaine et nationale en faveur de la promotion du travail décent’’, poursuit le communiqué.



‘’Elle confirme aussi le rayonnement de notre pays sur la scène internationale sous l’impulsion constante du leadership de son Excellence, Monsieur Macky Sall, au service du développement de l’Afrique’’, ajoute le texte.



Portant sur le thème ‘’Construire l’avenir avec le travail décent’’, cette rencontre a également consacré l’entrée au titre de l’Afrique de l’Ouest, de la Côte d’Ivoire comme membres titulaires et du Nigéria en qualité de membre adjoint, apprend la même source.



Le Conseil d’administration est l’organe exécutif de l’Organisation internationale du travail chargé de prendre des décisions concernant la politique du BIT, d’élire le Directeur général et d’adopter le programme et le budget de ladite organisation, souligne le communiqué.



La délégation sénégalaise conduite par le ministre chargé du Travail, Mansour Sy comprenait aussi l’ambassadeur, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations-Unies à Genève, Coly Seck et de hauts fonctionnaires de l’administration du travail, rappelle le texte.