Le Sénégal est passé de "900 heures de coupure en 2011, à 85 heures en 2014, 76 heures pour 2015 et 66 heures pour 2016"

A côté de la révolution solaire avec l’inauguration des centrales solaire de Bokhol, Malicounda et Sinthiou Mékhé, force est aussi de constater que le Sénégal a fait un grand en avant en ce qui concerne les délestages, d’autant que le pays est passé de 900 heures de coupure d’électricité en 2011, à seulement 66 heures pour 2016.



Pour être plus statistique, le Sénégal pays est passé de « 900 heures de coupure d’électricité en 2011, à 85 heures en 2014, 76 heures pour 2015 et seulement 66 heures pour 2016 ». C'est qui est ressorti du document de l’évaluation des performances sectorielles globales dans le rapport des Conseils de ministres décentralisés 2017 consulté par leral.net



Ce redressement du secteur s’est traduit notamment par une baisse des prix de l’électricité de 10 à 15% pour près de 860 000 clients de la SENELEC.



De 573 MW en 2011-2012, la puissance totale du parc énergétique a aujourd’hui atteint une puissance de 821 MW, avec l’objectif d’atteindre 1 264 MW en 2019, avec le développement d’un mix énergétique qui permettra de baisser davantage les coûts.



Dans le domaine des énergies renouvelables, plus de 100 MW d’énergie solaire seront injectés dans le réseau avec les centrales de Méouane, Mérina Dakhar, Kahone et Diass. Le Programme Scaling Solar permettra la mise en service de 100 MW en 2018.



1 648 villages électrifiés en fin 2015



En matière d’électrification rurale, 1 648 villages ont été électrifiés en fin 2015 et le nombre de villages programmés d’ici à fin 2017, avoisine les 3 000 avec des financements de l’ordre de 159 milliards déjà mobilisés par l’Etat (43 milliards pour le PUDC et 116 milliards pour l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale dans le cadre du PNUER).



La population ayant accès à l’électricité en milieu rural est passée de 1 700 000 à 2 160 000 personnes. Ainsi, le taux d’électrification rurale est passé de 24 % en 2012 à 31,5% en 2016. L’objectif demeure l’accès universel à l’électricité d’ici à 2025.



La SAR couvre de près de 50% des besoins du Sénégal en produits pétrolier



Enfin, la Société Africaine de Raffinage (SAR), en restructuration, a recouvré ses capitaux propres et vient de franchir la barre symbolique de 1.000.000 tonnes de production annuelle, avec une couverture de près de 50% des besoins du pays en produits pétroliers.



Massène DIOP



