Le Sénégal et Facebook se concertent pour mettre fin aux dérives sur les réseaux sociaux dans le pays

Plusieurs administrations et agences publiques du Sénégal, notamment la présidence de la République, les services du Premier ministre, le ministère des Postes et des Télécommunications, ou encore le Fonds de développement du service universel des télécommunications (Fdsut), ont échangé ce matin avec les responsables de Facebook sur les politiques du réseau social en termes de publication de contenus abusifs.



La discussion se tient dans le cadre de la session de sensibilisation sur le code de conduite à adopter sur Internet, organisée à Dakar par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) du Sénégal, en collaboration avec la société américaine. Cette rencontre devenait urgente au regard des nombreuses dérives enregistrées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook qui est l’un des plus utilisés dans le pays.



Dans un appel lancé aux autorités publiques au début du mois, l'Association « Victimes du net et des réseaux sociaux » listait comme dérives de plus en plus récurrentes les injures publiques adressées au Chef de l'Etat et aux chefs religieux, les photomon,tages irrespectueux, les appels à la haine ethnique, la diffamation, la diffusion de fausses nouvelles, les diffamations, la calomnie, le dénigrement public, les règlements de compte, le harcèlement, les menaces, le chantage, la publication illégale de données à caractère personnel, le partage de photos et de vidéos obscènes.



La session de sensibilisation devrait permettre au Sénégal d’engager plus d’efforts, pour mieux contrôler son espace web, protéger ses citoyens, et tirer pleinement parti du potentiel des réseaux sociaux et d’Internet, pour impulser le changement positif dont a besoin le pays pour son développement.







