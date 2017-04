Le Sénégal et la Côte d’Ivoire, leaders des échanges

Les échanges intra-UEMOA se sont inscrits en hausse de 2,8% pour ressortir à 662 ,1 milliards FCFA, selon le rapport sur la politique monétaire dans l’Uemoa publié par la BCEAO. La Côte d’ivoire et le Sénégal exportent plus de la moitié des biens et services de la zone ouest africaine. Cependant, la part de ces échanges intra-régionaux de biens dans le total des exportations de l’union se situe à seulement 17,6%. La plupart des pays de la région exportent essentiellement des produits agricolse (cacao, café, anacarde, coton) ver l’Union européenne.



La faiblesse des échanges entre les 8 pays s’expliquent aussi par des coûts logistiques élevés et la carence en infrastructures efficientes. Sur le milliard d’euros d’échanges entre pays membres, la Côte d’Ivoire et le Sénégal demeurent les principaux pays fournisseurs, avec cumulativement plus de 54,9% du total de l’offre intra-communautaire.



De l’autre côté, le Mali et le Burkina sont principales destinations des flux échangés au sein de l’Uemoa avec 48,3% du total. Les principaux produits échangés sont le pétrole, les préparations alimentaires (lait, bouillons etc), les produits du cru (céréales, animaux vivant) et les huiles alimentaires

