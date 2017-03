Le Sénégal et la Gambie ont décidé d'"impulser un nouveau souffle" à leur coopération bilatérale

Dakar, 2 mars (APS) - Le Sénégal et la Gambie ont décidé d’"impulser un nouveau souffle" à leur coopération bilatérale en instituant des rencontres régulières de haut niveau, a déclaré jeudi le président Macky Sall.

’’Pour matérialiser cette volonté partagée d’impulser un nouveau souffle à notre coopération, nous avons donné des instructions à l’ensemble des ministres afin d’éviter les lourdeurs protocolaires et travailler directement sur les questions qui concernent l’ensemble des deux pays’’, a-t-il dit lors d’une conférence de presse avec son homologue gambien Adama Barrow.



Le président gambien a entamé jeudi en milieu d’après-midi une visite officielle de trois jours au Sénégal.



Le président Sall a affirmé que dans la dynamique de raffermissement des relations entre Dakar et Banjul, un ensemble d’accords sera signé au cours de cette visite, la première depuis l’entrée en fonction du président Barrow.



‘’Nous allons instituer des rencontres régulières de haut niveau pour assurer le suivi des dossiers, examiner les projets communs et réduire les éventuelles difficultés’’, a fait savoir Macky Sall.



Selon lui, en consacrant sa première visite à l’étranger au Sénégal, le président Adama Barrow ‘’traduit absolument un nouvel état d’esprit que nous voulons bâtir de part et d’autres entre les deux pays’’.



‘’Nous sommes une même famille, divisée entre deux Etats par les circonstances de la colonisation. Nous devons constamment travailler ensemble pour surmonter nos obstacles et transmettre nos héritages communs aux générations futures’’, a souhaité le président sénégalais.



