Le Sénégal et la Russie ont signé, mardi, à Moscou, "un mémorandum d’entente’’ visant à développer la coopération entre leurs deux pays dans des ’’secteurs prioritaires’’ tels que l’industrie navale, a-t-on appris de la partie sénégalaise.



Cet accord a été paraphé par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye, et le vice-ministre russe en charge de l’Industrie et du Commerce, Oleg Ryasantsev.



Il porte également sur d’autres secteurs tels que l’Industrie aéronautique, l’industrie chimique, la métallurgie, les constructions mécaniques de transport et spéciales, l’industrie légère, la normalisation, la métrologie et l’évaluation de la conformité, selon un communiqué reçu du cabinet du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



De même source, MM. Ndiaye et Ryasantsev ont évoqué, à cette occasion, "les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’Industrie et des Mines".



