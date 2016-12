Le Sénégal fixera le prix des billets du TER, selon la SNCF

On en sait déjà un peu plus sur le prix des billets du futur Train Express Régional (TER). Selon la SNCF, c’est le Sénégal qui va les fixer.



Face aux nombreuses complaintes des usagers quant à la cherté du péage, l’Etat du Sénégal a remué ciel et terre avant d’obtenir une baisse des tarifs sur l’autoroute à péage.



La faute à la concession faite à Eiffage Sénégal qui, en plus d’exploiter, fixer les prix du péage et à sa guise. Si le contrat a été signé par l’ancien régime, le Président de la République du Sénégal Macky Sall ne veut visiblement pas commettre la même erreur. Et l’assurance est même venue de la société partenaire.



« Il est important de le préciser, c’est l’Etat du Sénégal qui fixera le prix des trajets. Nous n’évoluons pas dans le cadre d’une concession privée, mais dans celui d’un partenariat de longue durée avec l’Etat. Le contrat d’exploitation sera passé avec une entité appartenant à l’Etat du Sénégal, probablement avec l’autorité organisatrice de Dakar, le Cetud ou une autre désignée par le gouvernement. Et c’est cette autorité qui se chargera de fixer le prix des billets du Ter », a assuré le conseiller diplomatique de la Sncf, Fréderic Bardenet.



Pour rappel, le TER dont le début des travaux a été lancé récemment par le Chef de l’Etat est un projet devant permettre de rallier le Centre ville à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) pour un coût de près de 568 milliards de FCFA pour une livraison prévue dans 26 mois.



