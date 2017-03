" Le Sénégal: les limites du PSE", d'El Hadj MAnsour Samb, " le PSE va faire tomber le Sénégal"

"Quelles sont les limites du PSE, ce programme censé développer le Sénégal?", c'est l'interrogation lancée par l'économiste El Hadj Mansour Samb lors de la cérémonie de dédicace de son oeuvre intitulée, "le Sénégal: les limites du PSE".



Jugeant nécessaire de préciser qu'il ne fait qu'apporter sa pierre à l'édifice, El Hadj Mansour Samb a rappelé que ce qui intéresse les Sénégalais, c'est l'amélioration de leur cadre' de vie . Dès lors, il a présumé que " pour qu'il y ait amélioration économique, il faudrait y avoir un débat contradictoire pour que les gens puissent prendre la meilleure solution possible". L'auteur a déclaré que le Sénégal fait des emprunts pour financer des projets qui "valent des milliards, qui sont réalisés par des partenaires extérieurs et font endetter de plus en plus le pays".



Selon lui, aujourd'hui, la pression fiscale est à 20% au Sénégal, la taxe intérieure sur recette fiscale, ne doit pas dépasser d'après les traités de l'UEMOA les 55% et le Sénégal est à 65%. Ceci est dû uniquement d'après El Hadj Mansour Samb, au fait qu'il a fallu "amasser beaucoup d'argent pour faire face aux 27 projets d'infrastructures du PSE. Le secteur industriel ne marche pas parce que 90% de ce secteur est paralysé. dès lors, comment peut-on faire émerger un pays avec 90% du secteur industriel paralysé", s'interroge-t-il.



Une question exempte de réponse dans un pays où la démocratie est "totalitaire" selon le Professeur Elimane Kane, qui a profité de la tribune de cette cérémonie pour encore fustiger le PSE en le taxant de "péché originel dépourvu de ce fond idéologique qui fera le développement du Sénégal". Pour lui, " il n'y a aucune forme de définition dans ce programme pour éclairer la lanterne des Sénégalais, et El Hadj Mansour Samb a su cerner cet état de fait dans son oeuvre", conclut-il.



source: la tribune