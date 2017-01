Le Sénégal n’avait plus battu la Tunisie depuis 1989

Dimanche 15 Janvier 2017 à 22:22

La dernière fois que les Lions de la Téranga avaient posé leurs griffes sur les Aigles de Carthage, Sadio Mané n’était pas né, la majorité de ses coéquipiers non plus. C’était en 1989.



Le sélectionneur, Aliou Cissé, lui, avait treize ans. C’était en juillet 1989. Lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 1990, les Sénefs avaient dominé par deux fois (3-0, 0-1) les Tunisiens. Depuis, le Sénégal restait sur dix matchs sans victoire contre la Tunisie, dont un certain quart de finale de la CAN 2004 à Radès.



Cette série a pris fin ce dimanche soir, dans la chaleur du stade de Franceville. Avec beaucoup, beaucoup de réussite, les Sénégalais ont vaincu leur bête noire. « C’est une finale » , annonçait le capitaine sénégalais Cheikhou Kouyaté. Une finale ? Peut-être le 5 février prochain. Le premier choc de cette Coupe d’Afrique ? À n’en pas douter.



Source sofoot

