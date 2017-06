Le Sénégal vient d’être réélu au Comité des Nations-Unies pour la Protection des Droits de Tous les Travailleurs Migrants

Le Sénégal, en la personne du Juge Ahmadou TALL, vient d’être réélu, au premier tour, ce 28 juin 2017, à New York, au Comité des Nations-Unies pour la Protection des Droits de Tous les Travailleurs Migrants et des Membres de leur Famille (CMW en anglais), pour la période 2018-2021, à l’occasion de la 8e Réunion des Etats Parties à la Convention du même nom.



Le Comité, composé de 14 experts dans le domaine des droits de l’homme, renouvelait la moitié de ses membres.



Cette importante réélection, témoigne de la confiance de la Communauté internationale à l’endroit du Sénégal, pour son engagement constant en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’Homme, de même qu’elle constitue la reconnaissance des qualités professionnelles du Juge Ahmadou TALL dans la défense des droits humains et, en particulier, son expertise avérée et sa longue expérience dans celle des droits des travailleurs migrants.



Siégeant à Genève, le Comité, communément appelé Comité des travailleurs migrants ou encore CMW, surveille, à l’instar des neuf (09) autres organes de traités des Nations-Unies, la mise en œuvre, par les 51 Etats Parties à la Convention, de leurs obligations à cet égard.





Ministère des affaires Etrangères

et des sénégalais de l’extérieur