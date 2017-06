Le Sudes ,« Fuite au BAC 2017 » : faire la lumière et sévir sans faiblesse

Dès le lendemain des épreuves anticipées de philo pour la session 2017 du Baccalauréat, le SUDES a noté avec consternation, que la presse ne cesse de faire état quasi journalièrement d’une « fuite organisée » sur l’un des sujets d’évaluation.

Cette information très sensible et d’une énorme gravité a sans doute, fait le tour du monde. À cet effet, c’est la crédibilité du premier diplôme universitaire pour la session 2017 qui est en jeu.



Aussi, le SUDES, considérant que l’examen du baccalauréat a toujours fait l’objet d’une organisation rigoureuse pour une évaluation certificative fiable et crédible, exige des autorités compétentes dont la police en charge de la cybercriminalité, que toute la lumière soit faite dans les meilleurs délais sur cette sombre affaire encore à l’état de rumeur.



Si elle s’avère exacte, il faudra absolument une reprise des épreuves de philo par les 147600 candidats. Dans le cas contraire, il faudra identifier tous les auteurs de l’invention et de la diffusion d’une fausse information de nature à jeter le discrédit le plus abject sur l’institution scolaire sénégalaise, en somme, un sabotage organisé.



Pour le SUDES, dans l’un comme dans l’autre cas, il faudra situer entièrement les responsabilités et sanctionner les fautifs à la hauteur de la forfaiture.



Dakar le 13/06/2017



Le Secrétariat Permanent

