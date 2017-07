Le TER sera prolongé jusqu’à Tambacounda (Dionne)

Le Train express régional (TER) en cours de construction entre Dakar et l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) sera prolongé jusqu’à Tambacounda, en passant par Guinguinéo, a annoncé vendredi la tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar (BBY,pouvoir) Mahammed ​Boun Abdallah Dionne.Dionne.



"Le TER ne va pas s’arrêter à Dakar. Il va relier Dakar aux autres localités jusqu’à Tambacounda. Guinguinéo sera desservi par le TER", a-t-il dit lors d’un meeting à Guinguinéo, dans la région de Kaolack (centre).



La caravane de BBY s’est rendue à Guinguinéo où le Premier ministre a été accueilli par l’ancien chef du gouvernement Souleymane Ndène Ndiaye et plusieurs personnalités politiques du département.



"La force de Guinguinéo est le chemin de fer. Guinguinéo abritait le centre de maintenance. Guinguinéo est une cité ferroviaire. La ville doit retrouver sa vocation", a lancé Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Selon lui, le TER sera de grand écartement et va rouler à 150km/h.



Avant Guinguinéo, la caravane BBY a fait une halte à Gandiaye où le chef du gouvernement a promis un forage et un stade fonctionnel.



"A Gandiaye, nous allons doubler les financements pour les femmes. Le centre sanitaire en construction depuis 2007 sera achevé", a-t-il ajouté.