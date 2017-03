Le TOP des Looks homme et dames aux OSCARS 2017

La 89e cérémonie des Oscars s’est déroulée ce dimanche 26 Février à Los Angeles. Comme chaque année, ce rendez-vous exceptionnelle récompense les meilleurs films sortis l’année précédente.



Et comme d’habitude, on a assisté à une valse des people du monde du cinéma mondial sur le red carpet des Oscars. Moment idoine pour sortir le grand jeu en matière de goût vestimentaire. Nous vous avons concocté un top des looks hommes et dames qu’on a vu défiler dans des tenues conçues par les plus grandes marques internationales de haute couture (Gucci, Dior, Dolce Gabbana, Ferragamo, Ralph & Russo, Ferretti, Tom Ford, Versace…). Les stars ont sortis leurs nœuds papillons, costumes et autres robes de soirée et voilà ce que la crème des crèmes donne. Ces clichés serviront assurément à dénicher des modèles pour nos lifeurs qui affectionnent la fashion attitude des grands soirs.



Le Top 10 des looks hommes



Le Top 10 des looks dames



Parmi toute cette pléthore de stars, on retiendra les distinctions de ces deux acteurs aux origines africaines Viola Davis et Ali Madershala. Les deux ont reçu chacun le Prix de Meilleur acteur pour un rôle secondaire. La première pour le film Fences et le deuxième pour son rôle dans le film Moonlight. La récompense d’Ali Madershala a été l’un des moments majeurs de cette soirée vu qu’il est le premier acteur musulman à être primé aux Oscars. La remise de trophée à Viola Davis (première femme noire à remporter Emmy, un Tony Award et Oscar) a été également un passage clé à cause de son émouvant discours.



ROLYVAN