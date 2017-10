Le Texas va exécuter un tueur en série Un tueur en série à la vie apparemment bien rangée et qui a été confondu par des analyses ADN des années après son dernier meurtre, va être exécuté mercredi.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2017 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir demandé à être condamné à la peine de mort lors de son procès, Anthony Shore s'était ravisé. (photo: AFP) Surnommé le «Tourniquet killer» (le «tueur au garrot»), Anthony Shore, 55 ans, doit recevoir une injection létale dans sa prison au nord de Houston. Lors de son procès en 2004, il avait lui-même supplié les jurés de le condamner à la peine capitale. Ce père de famille, présenté comme particulièrement doué en musique, a avoué avoir violé et étranglé plusieurs filles et femmes d'origine hispanique sur une période d'une décennie. Son arrestation est intervenue huit ans après son dernier crime connu, le meurtre en 1995 d'une adolescente de 16 ans, Dana Sanchez.

Anthony Shore a aussi assassiné une fillette de 9 ans, Diana Rebollar, et une autre adolescente, Laurie Tremblay, âgée de 14 ans. Mais c'est le viol et le meurtre en 1992 d'une jeune fille de 21 ans, Maria del Carmen Estrada, qui lui a valu sa condamnation à mort. Durant toutes ces années, Shore a mené une existence normale en apparence, travaillant, élevant ses filles et jouant dans des clubs de jazz. Ses proches avaient toutefois noté des éléments perturbants chez lui, notamment la fascination que semblait exercer sur lui la nuque de ses compagnes.

Des recours pour repousser la sentence À la fin des années 1990, il avait plaidé coupable d'agressions sexuelles sur ses filles et avait été enregistré sur le fichier des délinquants sexuels, les autorités prélevant son ADN. Des années plus tard, les policiers ont établi une correspondance entre son profil ADN et des fragments de matière prélevés sous les ongles du cadavre de Maria del Carmen Estrada. Placé en garde-à-vue, le suspect avait avoué ce meurtre ainsi que les autres.

Après avoir demandé à être condamné à la peine de mort lors de son procès, Anthony Shore s'est ravisé durant sa détention et a passé ces dernières années à lancer des recours, pour repousser la sentence. Le nombre d'exécutions aux États-Unis suit une tendance de déclin. Mais, si Anthony Shore est exécuté mercredi soir, 2017 deviendrait la première année depuis 2009, où le nombre repartirait à la hausse.

(L'essentiel/AFP)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook