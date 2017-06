Le Top 10 des clubs qui ont le plus dépensé sur ces 10 dernières années

Le média 90 Minutes a publié la liste des dix clubs les plus dépensiers d’Europe, sur les dix dernières saisons.

LES DIX CLUBS LES PLUS DÉPENSIERS :





1 – Manchester City : 1,43 milliard investis dans les achats de joueurs, 337,69 millions en ce qui concerne les ventes, soit 1,097 milliard de déficit sur les mercato.



2 – Real Madrid : 1,06 milliard d’euros (achats), 528,55 millions d’euros (ventes), déficit de 533,55 millions d’euros.



3 – Manchester United : 992,68 millions d’euros (achats), 400,94 millions d’euros (ventes), déficit de 591,75 millions d’euros.



4 – Manchester City : 938,50 millions d’euros (achats), 625,89 millions d’euros (ventes), déficit de 312,62 millions d’euros.



5 – Liverpool : 897,13 millions d’euros (achats), 585,45 millions d’euros (ventes), déficit de 311,68 millions d’euros.



6 – Barcelone : 889,67 millions d’euros (achats), 376,09 millions d’euros (ventes), déficit de 513,58 millions d’euros.



7 – Juventus : 888,70 millions d’euros (achats), 534,17 millions d’euros (ventes), déficit de 354,53 millions d’euros.



8 – PSG : 758,65 millions d’euros (achats), 175,40 millions d’euros (ventes), déficit de 583,25 millions d’euros.



9 – Tottenham : 711,14 millions d’euros (achats), 598,39 millions d’euros (ventes), déficit de 112,75 millions d’euros.



10 – Inter Milan : 685,56 millions d’euros (achats), 482,24 millions d’euros (ventes), déficit de 203,32 millions d’euros.





On peut imaginer que ces montants sont appelés à devenir très supérieurs, alors que les droits TV anglais ont créé une inflation très importante.

