Le Top 14 des femmes africaines célèbres qui ont gardé leur teint noir

Plusieurs célébrités ont vite fait de blanchir leur peau, une fois qu’arrive le succès. C’est avec ironie qu’on dit « l’eau lave, l’argent rend propre » pour faire allusion à la dépigmentation à laquelle s’adonnent certaines femmes célèbres. Heureusement, quelques-unes demeurent originales, noires et belles malgré le succès ou la richesse.

1- Mercy Jonhson

Mrs Okojie est l’une des actrices les plus riches de l’industrie cinématographique nigériane. Mais, elle n’a pas encore acheté de produit de dépigmentation pour devenir claire. Son truc, c’est plutôt la maternité (en 6 ans de mariage, elle a eu 3 enfants.)



2- Généviève Nnaji

Cette femme est une merveille. Elle est belle comme tout. D’origine nigériane, Geneviève est noire depuis sa naissance et tout l’argent qu’elle peut gagner n’a pas suffi à « laver » son teint.



3- Aïcha Koné

La Diva de la musique ivoirienne a connu le succès national et même continental mais à aucun moment, on ne l’a vue décapée.



4- Marième Touré

Contrairement à certaines de ses collègues de la télévision qui blanchissent de jour en jour, elle a gardé son teint noir. Comme quoi la télé ne rend pas clair.



5- Marie Christine Beugré

Marie Christine Beugré et son sourire angélique ! Depuis qu’on l’a rencontrée à la météo sur la chaîne nationale, elle est toujours noire. Elle a été désignée égérie d’une marque de cosmétiques.



6- Isabelle Béké

Une vraie beauté, cette actrice ivoirienne. En plus d’être belle, elle est talentueuse. Sa couleur de peau est un véritable régal pour les yeux !



7- Rama Yade

Femme politique française d’origine sénégalaise, Rama Yade est aujourd’hui candidate à la présidentielle en France. Depuis ses premières apparitions dans les médias jusqu’à ce jour, elle est toujours noire.



8- Aïssa Maïga

Si vous avez vu le film ou la bande d’annonce « Il a déjà tes yeux », vous savez de qui on parle. Comédienne française d’origine gambienne, malienne et sénégalaise, Aïssa a un teint noir foncé et l’a gardé.



9- N’cho Leticia

Miss Côte d’Ivoire 1998 est aujourd’hui une femme mariée. Mme Traoré est chef d’entreprise. Toujours aussi belle, elle a conservé ce teint d’ébène qui lui va si bien.



10- Alek Wek

Alek est un mannequin d’origine soudanaise. Elle a été saluée pour son influence sur la perception de la beauté dans l’industrie de la mode. Sa terre d’accueil (les USA), n’a pas retiré la moindre dose de mélanine à sa peau.



11- Claudia Tagbo

La sulfureuse Claudia s’est taillée une réputation dans le monde de l’art comique, en France. Ses spectacles réunissent des tas de fans qui ne veulent que rire des vannes de l’ivoirienne. Le scoop ? Elle n’est pas noire que de race, mais aussi de teint.



12- Lupita Nyong’o

Lupita Amondi Nyong’o est une actrice et réalisatrice mexicaine-kényane. Le 2 mars 2014, elle décroche l’Oscar du cinéma de la meilleure actrice dans un second rôle pour le rôle de Patsey dans 12 Years a Slave. Toujours noire.



13- Awa Sanoko

L’ivoirienne Awa Sanoko a été élue meilleur mannequin du monde en 2015. Elle est au sommet de son art mais jusqu’ici aucune idée de « tcha » ne lui a encore traversé l’esprit. Que cela demeure ainsi, amen ! Elle est si noire… si spéciale.



14- Coumba Gawlo

Chanteuse griotte sénégalaise, Coumba Gawlo Seck est surnommée la voix d’or du Sénégal. L’Afrique a savouré ses mélodies, elle a une collection de 3 koras. Une diva africaine, restée noire.





Bref, Black is beautiful.

Vanessa Alabi

buzzyafrica





