La vie des dirigeants de la planète intéresse plus d’un. Le moindre détail leur concernant est assez suffisant pour faire l’objet d’un buzz, notamment sur les réseaux sociaux. Quels sont les 5 chefs d’État en fonction les plus âgés au monde? Rassurez-vous, ils ne sont pas tous africains.

Robert Mugabe (93 ans), président du Zimbabwe



Le président zimbabween vient en pôle position de ce classement. Robert Mugabe, né le 21 février 1924 en Rhodesie du sud, actuel Zimbabwe, est le chef d’Etat en exercice le plus âgé de la planète. L’homme qui a fêté ses 93 ans en février dernier, tient les rênes du pouvoir Zimbabwéen depuis 1987.

Beji Caid Essebsi (91 ans)



Le président tunisien, Beji Caid Essebsi, occupe la deuxième place de ce classement de longévité. Le successeur de Moncef Marzouki, arrive au pouvoir en décembre 2014, et, est alors agé de 88 ans. Beji Caid Essebsi fêtera en novembre 2017 ses 91 ans. Il est le quatrième président élu de la Tunisie, après Habib Bourghiba, Zine El Ben Ali, et Moncef Marzouki.

Le Cheikh Sabah Al Ahmed (88 ans)



Si les deux premières places sont occupées par des chefs d’Etat africains, la troisième est détenue par le 15e Emir du Koweït. Le Chekh Sabah Al Ahmed, 88 ans cette année.

Raul Castro (86 ans)



L’actuel chef de l’Etat cubain est le quatrième dirigeant le plus âgé. le frère de Fidel Castro, accède au pouvoir en 2008. Né le 3 juin 1931 a Biran (Cuba), Raul Castro Ruz est aujourd’hui âgé de 86 ans.

Paul Biya (84 ans)



Le président camerounais est l’un des chefs d’État cumulant le plus grand nombre d’années au pouvoir. Paul Biya, né en 1933, dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Deuxième chef d’Etat du pays, après Ahmadou Ahidjo, décédé en 1989, l’actuel homme fort du Cameroun est aujourd’hui âgé de 84 ans.





