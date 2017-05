Le Village de Ndiar a soif, les populations lancent un appel

La situation des robinets au village de Ndiar n'est pas des meilleures. Un tour dans certains quartiers de Ndiar aujourd'hui, révèle toute l'étendue du calvaire que les femmes de cette localité endurent pour trouver de l'eau. Tous les robinets tel que le montrent ces photos, sont fermés depuis plus de six (06) mois. Et c'est que déplorent les populations car selon elles, aucun effort n'est fait pour trouver des solutions à cette situation.



Pour rappel, les six forages de la commune de Diender sont tous fermés pendant qu'un nouveau forage a été construit à Bayakh pour renforcer Dakar en eau.



"Nous disons qu’il est temps de se lever et lutter contre cette forfaiture", déclare Daouda Mbengue un habitant de Ndiar. Et lance; « sous peu, nous allons lancer « Ndiar na naan (Ndiar doit boire). je lance un appel à tous les fils de Ndiar à venir soutenir cette initiative".



Daouda Mbengue, initiateur de cet appel, l'a lancé depuis sa page Facebook.



Khary DIENE