Le bilan d'Irma s'est encore alourdi à 17 morts L'ouragan Irma, rétrogradé en catégorie 4 mais toujours très dangereux, continue sa route. Cuba et la Floride se préparent au pire.

L'ouragan Irma, rétrogradé vendredi en catégorie 4, se déchaînait dans les Caraïbes où ses vents furieux et ses pluies torrentielles, ont tué au moins 17 personnes alors qu'il fait trembler Cuba et la Floride. Ce cyclone, resté trois jours en catégorie 5, au plus haut de l'échelle, reste extrêmement dangereux, accompagné de vents soutenus de 250 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC) américain.



Le gouvernement luxembourgeois a indiqué vendredi, en fin d'après-midi, qu'une équipe de volontaires se trouve en stand-by et pourra être déployée dans les zones sinistrées par l'ouragan Irma en cas de réception d'une requête d'assistance internationale.

Vendredi, vers 13h GMT (15h au Luxembourg), l'œil du cyclone qui se dirigeait vers l'ouest se trouvait au sud de l'archipel des Bahamas, vers l'île de Great Inagua, à moins de 150 km au nord-est de Cuba. Cuba était en alerte maximale, alors que 10 000 touristes ont reçu l'ordre de quitter leurs hôtels ou résidences. Irma devrait ensuite remonter vers la côte sud-est des États-Unis, frappant d'abord la Floride puis la Géorgie et la Caroline du Sud.



Évacuations en Floride Selon le NHC, il se trouvera dimanche près des Keys, chapelet d'îles dans l'extrême sud de la Floride. Des ordres d'évacuations obligatoires ont été émis pour les zones côtières de Floride et en Géorgie, concernant près d'un million de personnes, la plus importante évacuation depuis 2005. Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a ordonné la fermeture de vendredi à lundi, de tous les établissements scolaires, afin de pouvoir servir d'abris.



Quelque 1,2 million de personnes ont déjà été affectées, un nombre qui pourrait grimper à 26 millions, selon la Croix-Rouge. Au moins deux personnes ont été tuées à Porto Rico, quatre dans les îles Vierges américaines et neuf dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui comptent également sept disparus et 112 blessés. Une personne est morte dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et une à Barbuda. Dans les îles Vierges britanniques, le gouverneur Gus Jaspert a décrété l'état d'urgence, citant des informations «faisant état de victimes, et de morts».



Paysages de désolation À Porto Rico, plus de la moitié des trois millions d'habitants se retrouvaient sans électricité et des refuges ont été ouverts pouvant accueillir jusqu'à 62 000 personnes. À Haïti, Irma a provoqué une forte montée des eaux dans le nord-est et des vents violents ont emporté les toitures. La République dominicaine a été balayée jeudi soir par des vents de 285 km/h et de fortes pluies, poussant à évacuer près de 20 000 personnes. Une centaine de maisons ont été détruites.



Dans les îles frappées mercredi, les habitants décrivaient un spectacle de désolation. À Saint-Martin (environ 80 000 habitants), où plus de 60% des maisons sont inhabitables, tout a «été soufflé» comme «par une bombe atomique», a témoigné sur la chaîne franceinfo une habitante, Dany Magen-Verge.





L'île de Barbuda (1 600 habitants), frappée la première par l'ouragan, est «totalement dévastée» selon Gaston Browne, le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, territoire indépendant. Il a estimé que l'ouragan devait convaincre «ceux qui ne croient pas au changement climatique». L'île britannique d'Anguilla a été elle aussi, entièrement rasée.



