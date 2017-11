Le bilan des violents affrontements entre manifestants et policiers au Niger est lourd (photos)

Les Nigériens sont sortis massivement dimanche pour manifester contre le projet de loi des finances 2018 qui vise l'augmentation des ta xes pour les pauvres populations qui ont la peine de vivre avec un dollar par jour . Le salaire minimum n'est que de 30. 000 FCFA par mois. Pendant ce temps, le Président, les députés et ministres conservent tous leurs avantages collossaux. Un ministre Nigérien touche environ 1million de FCFA par mois, plus une autre indemnité mensuelle de 300 000 FCFA, une voiture de service, un chauffeur, le logement et les factures sont pris en charge par le contribuable.

Le Niger, l'un des pays des plus pauvres du monde, compte 42 ministres et 175 députés qui vivent comme des pachas. Pendant ce temps, l' Allemagne, première puissance économique d'Europe, n'a que 8 ministres qui paient tous leurs impôts et leurs charges.

Fonds de souveraineté, véhicules, logements de fonctions, équipements de la maison, chauffeurs, dotation de carburant, gardes du corps, secrétaires particuliers, factures d'eau et d'électricité, billets d'avion, assurance maladie, évacuation, les ministres africains sont les plus coûteux du monde. Sans même travailler, ils bénéficient déjà d'une dotation d' installation exceptionnelle qui plafonne à 38 000 euros par ministre en Côte d' Ivoire ( environ 25 millions de FCFA), 5 millions au Bénin, etc.

En RDC, non seulement le ministre touche l'équivalent de 5 millions par mois, mais les avantages sont illimités. Dans un pays où le peuple broie du noir comme le Mali, le ministre, en plus de son salaire, logement, véhicule, bénéficie de 450 000 FCFA pour ses factures d'eau et d'électricité, 300 litres de carburant, 100 000 FCFA cadeau à chaque voyage à l'étranger. En Guinée, non seulement le ministre bénéficie des avantages énumérés plus haut, mais on lui offre même deux sacs de riz pour la fête de l' Aïd.

À PART PILLER LES CAISSES DE L' ÉTAT, PASSER LES MARCHÉS PUBLICS SURFACTURÉS POUR S' ENRICHIR AVEC LES SIENS, MULTIPLIER LES CONQUÊTES FÉMININES, VOIRE MASCULINES POUR LES BISEXUELS, LES MINISTRES AFRICAINS NE SERVENT QU' À FAIRE LA PROPAGANDE DU PARTI AU POUVOIR.

J.REMY NGONO

On peut être pauvre et avoir un cerveau. Les Nigériens disent:《 trop , c'est trop!》.