Le bilan du sinistre de parc Lambaye : des millions de francs en fumée, de gros dégâts matériels, des plaintes en l’air L’incendie enregistré hier, au petit matin, à Parc Lambaye, dans le département de Pikine, a causé de grave dégâts. Plus de trois mille mètres carrés sont partis en fumée. Les dégâts réels sont estimés à des centaines de millions de Fcfa par les sinistrés. Des magasins remplis de bois, des parkings gros porteurs ont laissé place à la braise, à la détresse et à un bilan trop lourd.

« On a eu trop de dégâts, on a perdu des millions des francs Cfa; une vingtaine de voitures est partie en fumée », témoigne un sinistré.

La police de Pikine a ouvert une enquête pour en savoir plus sur ce sinistre. Il n’y a pas eu de perte en vies humaines ni de blessés, a affirmé la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Toutefois, les 123 soldats du feu mobilisés ont eu du mal à maitriser les flammes. L’intervention a duré plus de 9 tours d’horloge.

Les pompiers français, l’Armée, la gendarmerie et la Police nationale étaient même venus en renfort. «Non seulement les voies de communications sont encombrantes, mais aussi, on ne nous a pas facilités notre travail. Finalement, on a eu un renfort de la police et même de la gendarmerie pour faire un périmètre de sécurité et nous laisser travailler librement. Il y a des problèmes de bouches d’incendies », a expliqué, pour se plaindre, le Commandant Omar Kane.

Il faut noter que sous l’effet de la chaleur, les câbles électriques haute tension de la Senelec qui surplombaient les lieux du sinistre ont cédé, plongeant une bonne partie de Dakar dans l’obscurité.

Pour sa part, le Directeur de la Senelec a annoncé une plainte contre X. « On a un déficit de 105 mégas watts pour alimenter Dakar ; nous sommes obligés de prendre des mesures conservatoires, porter plainte contre X », a-t-il dit. Pour sa part, le ministre du Commerce, Alioune Sarr, présent sur les lieux a annoncé la « réglementation » du parc Lambaye les jours à venir.

Les Sénégalais n’en attendaient pas moins dans ce lieu qui cause chaque année des dégâts liés à des incendies.

