Le braqueur de Kim Kardashian condamné pour avoir séquestré et volé des retraités

Chef supposé du gang qui a agressé Kim Kardashian dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier, Aomar Ait-Khedache a été condamné, ce jeudi 4 mai, pour une précédente affaire de vol et séquestration.

Aomar Ait-Khedache, le cerveau présumé du braquage de Kim Kardashian a été condamné à cinq ans de prison ferme et plus de 20 000 euros de dommages et intérêts pour avoir séquestré et volé quatre personnes, dont deux retraités, à Neuilly-sur-Seine. Confondu grâce à son interpellation pour le braquage de la star de téléréalité, celui que l’on surnomme "Omar le vieux", a fait savoir au tribunal correctionnel de Nanterre qu’il reconnaissait "les faits en totalité" et qu’il voulait "assumer ses responsabilités" avant de raconter cette nuit du 18 avril 2015 dans les moindres détails.

Accompagné de l’un de ses acolytes, le malfrat avait fait irruption dans l’appartement d’un ancien producteur de cinéma de 85 ans, qui était, ce soir-là, en compagnie de sa belle-sœur de 90 ans. Manque de chance, il a très vite été stoppé par la petite-fille de la nonagénaire qui, dans un élan de panique, l’a blessé à la tête avec son portable. Un coup qui laissera des traces de sang et qui permettra de faire le lien avec le braquage de Kim K.

Le compagnon de la jeune femme étant également présent, les quatre locataires ont tous été ligotés, bâillonnés et enfermés dans des pièces différentes de l’appartement. Au bout d’une heure, les deux voleurs s’enfuient avec des manteaux, des lunettes et des cartes bleues avec lesquelles ils retireront 800 euros : "Dans la panique, le distributeur m’a avalé ma carte", raconte le condamné.



