Le budget de la mairie de Ouakam est estimé à 1 446 806 503 francs Cfa La mairie de Ouakam a voté son budget de l’année 2017 en présence de plus de 42 conseillers. Le budget a été voté à l’unanimité pour une somme de 1 446 806 503 frs CFA dans un assemblé pleine à craquer. Cela s’est déroulé hier (mercredi) à la mairie de Ouakam sous la présidence du maire, Samba Bathily Diallo.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Janvier 2017 à 08:39 | | 0 commentaire(s)|

« Le budget de la commune de Ouakam pour l’année 2017 est estimé à 1 446 806 503 frs Cfa », a fait savoir le maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo qui dit être prêt à répondre à toutes les questions après avoir reçu tous les rapports.



Le conseil municipal de la commune de Ouakam autorise le maire à octroyer des secours aux sinistrés sur le budget 2017, selon un document livré à la presse. Pour le maire de la commune de Ouakam, la mairie a dû fonctionner seule par ses propres moyens.



En effet, le budget est reparti en recettes de fonctionnement et en recettes d’investissement. Les conseillers municipaux ont également validé les délibérations soumises à leur approbation.



« On a aussi un report capitalisé qui s’évalue à 250 et quelques millions. C’est-à-dire que la commune de Ouakam a pu fonctionner pour l’année 2016 et a fait un excédent par rapport à son budget et d’ailleurs, on n’a pas consommé tous nos budget », explique le maire.



Selon M. Diallo, l’investissement est l’acte prioritaire du maire, notamment la construction de l’école, la construction de la route longeant le mur de la gendarmerie du Bataillon de Train qui va permettre de désenclaver la ville de Ouakam et estime qu’il est là pour l’intérêt des Ouakamois.



« Nous avons prévus de faire une restructuration au niveau de la Cité avion qui est une cité enclavée. On va essayer de connecter une partie de la cité Avion. On envisage de faire l’assainissement et de construire une école », c’est du moins la pensée de Samba Bathily Diallo.



Il ajoute : « en ce qui concerne l’éclairage public, on a éclairé la cité Avion à hauteur de 80%. Nous essayons de rendre beaucoup plus vivante et attractive cette cité ».



Pour finir, le maire a annoncé que « bientôt la connexion sera gratuite dans la zone Ouakamoise ».



Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook