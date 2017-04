Le cambrioleur avait caché le smartphone dans son slip

Le 15 mars à Fontaine-de-Vaucluse (France), un habitant revient chez lui car son alarme s’est déclenchée et voit deux cambrioleurs en fuite. Un suspect est rattrapé, Emile Garrion, 26 ans. Qui nie en garde-à-vue. Mais admet que le portable caché dans son slip est certainement le recel d’un vol.



Il finira par avouer la tentative de cambriolage, « J’avais pas de sous » constituant son explication. Le tribunal correctionnel l’a condamné hier à un an de prison, dont la moitié avec sursis et mise à l’épreuve.



source: ledauphine