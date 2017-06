Le camp de Farba Ngom réplique : «Harouna Dia a un agenda politique caché et, est en train d’opposer un bras de fer à Macky Sall» Yero Farba Sy, responsable de l’Alliance pour la République à Matam, par ailleurs coordonnateur du mouvement des élèves et étudiants républicains de Matam, à tenu à apporter la réplique à propos des détracteurs du maire de Agnam, Farba Ngom. Pour Yero Farba Sy, la vérité est que Harouna Dia a un agenda politique caché et, est en train d’opposer un bras de fer au Président de la République.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2017 à 15:59

Je suis peiné en lisant les accusations éhontées de Daouda Dia sur l’Honorable député Farba Ngom suite à la déclaration du maire de Kanel sur le comportement suspect de Harouna Dia. L’honorable député Farba Ngom n’est ni de prés, ni de loin mêlé à ce qui se passe au niveau du département de Kanel.



La vérité est que Harouna Dia qui a un agenda politique caché, est en train d’opposer un bras de fer au président de la République dans toute la région de Matam, en finançant des mercenaires politiques avec des ambitions démesurées et un manque criard de maturité politique pour faire perdre le parti, car vous pouvez remarquer vous-même depuis un certain temps, l’organisation de meetings de contestation un peu partout dans la région de Matam.



Et ces meetings en réalité, sont initiés et financés par Harouna Dia dans le seul but de perturber les investitures à la députation et créer la frustration et la division au niveau de la région de Matam. Mais ce qui est clair, est que sa mission est vouée à l’échec car la population de Matam est plus que jamais déterminée à accompagner le président de la République pour la réussite du PSE.



Concernant l’honorable député Farba Ngom, son seul tort c’est d’être un serviteur loyal du président de la République, toujours prêts à braver vents et marées pour donner satisfaction au Président Macky Sall.



Cependant, je profite de l’occasion pour dire au Président Macky Sall, que ces élections ne sont qu’une promenade pour nous et avec l’honorable député Farba Ngom, Matam restera votre baston politique pour toujours.

