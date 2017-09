Le cas Khalifa Sall statué, demain jeudi, par la Cour Suprême : Mankoo demande aux juges de ne dire que la loi

Les membres de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal ont fait face à la presse, ce mercredi, après-midi, à leur permanence sur les deux voies à Sacré cœur. Ils ont appelé les juges de la Cour suprême qui doivent statuer sur le cas Khalifa Sall, demain jeudi, à annuler purement et simplement la procédure.



«La 13e Législature à laquelle fait partie Khalifa Sall, a été installée sans sa présence. Nous avons déploré cela parce que ni les autorités de cette institution, ni les autorités étatiques encore moins les juges en charge du dossier, n’ont pipé mot. Chose que nous trouvons gravissime pour un pays de droit», a déploré, Cheikh Guèye, coordonnateur de la coalition Taxawu Senegaal.



«Les magistrats de la Cour suprême qui sont des juges formés, des juges indépendants, ne doivent pas se laisser guider par l’Exécutif. Ils doivent s’inspirer de ce qui s’est passé Kenya, où un juge a annulé les résultats d’une élection présidentielle et rejeté la somme qui a été versée dans son compte pour le corrompre.



Ces magistrats de la Cour suprême doivent également se rappeler des paroles d’Abdoul Aziz Sy, Dabakh, qui avait toujours invité les juges à dire le droit. Car, un jour, ils seront jugés à leur tour».



«S’ils disent la loi, rien que la loi, Khalifa Sall sera libéré. Parce qu’il a été élu par le peuple, donc bénéficie de l’immunité parlementaire. En ce sens, sa place n’est pas en prison, mais plutôt à l’hémicycle et à la Mairie de Dakar, pour défendre le peuple et achever ses vastes chantiers dans la capitale», a-t-il laissé entendre.



A sa suite, Woré Diaw, adjointe au maire de Dakar, invite à son tour, les juges de la oCur suprême en se référer aux hadiths du Saint Coran : «Tous ceux qui ont eu à juger ici-bas, seront à leur tour jugés dans l’au-delà (…) ».



Portant la parole des jeunes de Mankoo, Bassirou Samb, dira que «trop c’est trop. Depuis plus de six mois, Khalifa Sall est en prison sans être jugé. Nous avons été de vrais patriotes tout ce temps, mais maintenant, nous trouvons que la cabale et le complot contre le maire de Dakar ,a duré. C’est pourquoi, nous n’excluons aucune forme de lutte si Khalifa Sall, élu député, n'est pas libéré. Nous allons tous le rejoindre en prison. Parce que nous savons que c’est Macky Sall qui l’a mis en prison, avec la complicité du Parti socialiste».





Igfm