Le chauffeur de taxi Yoro Thioune, encourt 2 ans de prison ferme pour avoir caressé les…

Le chauffeur de taxi, Yoro Thioune a été attrait hier, au tribunal de Grande instance de Dakar pour attentat à la pudeur avec violence et pédophilie sur une mineure de 14 ans, nommée, M. D. Le prévenu encourt 2 ans de prison ferme pour avoir caressé les seins de la gamine dans les toilettes, délibéré le 14 février prochain.

Le chauffeur de taxi Yoro Thioune a comparu, hier, pour avoir caressé les seins de M. D, 14 ans. Il répondait des délits d’attentat à la pudeur et pédophilie. Le procureur a requis à son encontre, 2 ans de prison ferme. En effet, d’après les témoignages de la victime, il était 23 heures quand elle est entrée dans les toilettes pour se soulager, drapée d’une petite serviette qui couvrait à peine ses seins et laissant apparaître les contours de ses hanches.

Pris par les démons du soir, le chauffeur de taxi a perdu son contrôle en voyant la fillette. Sans se faire prier, il s’est engouffré dans les toilettes. Prise de court par cette présence inattendue, la fillette lui demande de quitter les lieux. Mais puisque Yoro Thioune tenait à assouvir ses désirs sexuels, il l’a entraînée de force à l’intérieur du local.



Avec ses mains baladeuses, il a commencé à lui caresser les seins, puis le corps, avant de l’embrasser. Après avoir frotté son sexe contre le sien, il l’a invitée à se mettre nue. Mais comme M. D a mis du temps, sa soeur aînée, Daro Diouf a décidé d’aller à sa recherche. C’est ainsi qu’elle a trouvé Yoro Thioune à la porte des toilettes et lui a demandé s’il n’a pas vu sa soeur dans les parages. Ce dernier répond par la négative en éteignant même la lampe.

Après le départ de la grande soeur, Yoro est entré à nouveau dans les toilettes. Mais quand il en est ressorti avec la gamine, il a été aperçu par un de ses voisins, qui a informé Daro Diouf. Choquée par ce qu’elle venait d’entendre, celle-ci a battu M. D qui a fini par cracher le morceau. Conduite à l’hôpital, l’homme de l’art n’a pas relevé de viol.

Toutefois, Yoro Thioune a été conduit à la police où il a nié les faits qui lui sont reprochés lors de son interrogatoire. Hier, devant la barre, le prévenu a réitéré ses dénégations. Il prétend qu’il voulait se soulager lors qu’il est parti dans les toilettes. Ces déclarations contrastent avec celles de la soeur de la victime. Cette dernière a réclamé 200 000 francs en guise de dommages et intérêts. Selon le procureur, tout n’a pas été dit dans cette affaire. «La fillette a entendu sa soeur l’appeler quand elle était sous la douche avec le prévenu», indique-t-il.

Selon toujours le ministère public, la gamine était par conséquent, consentante des caresses de Yoro Thioune. Le parquet a demandé la relaxe pour le délit d’attentat à la pudeur et a requis deux ans ferme pour la pédophilie. L’avocat de la défense a plaidé la relaxe en faveur de son client. Le prévenu sera fixé sur son sort le 14 juillet prochain.



