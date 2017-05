Le chignon haut perché: c'est chic!

Coiffure de soirée, de travail, avec les tresses ou cheveux simple...Le chignon est une coiffure classique qui met le visage en valeur et tout le monde raffole, même les stars sur le tapis rouge. Une idée? Voici le chignon haut perché.



Tout comme son nom l'indique, le chignon haut perché est suspendu au sommet du crâne. Pour réaliser cette coiffure, il faut avoir les cheveux longs... Très facile à réaliser avec les cheveux frisés, bouclés, crépus, des tresses, braids, crochets, twists, rajouts...tout dépend de vous et le précédé est pareil.



Quel que soit ''vos cheveux'', attachez les en queue-de-cheval au niveau souhaité. Torsadez les ensuite et enroulez autour de votre attache et fixez-les avec des épingles. Servez-vous en pour faire rentrer les mèches qui se détachent mais vous pouvez aussi laisser quelques mèches échapper au-dessus de votre chignon. Ou tout simplement, attachez vos cheveux en queue-de-cheval et posez votre chignon. Laissez libre court à votre inspiration et réalisez cette coiffure tout en apportant une touche personnelle, originale.



Pour un gala, un rendez-vous en amoureux, pour aller au bureau...quelle que que soit l'occasion, le chignon haut perché se porte fièrement et met en avaleur le visage. Les accessoires sont aussi les bienvenus!!!



