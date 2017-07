" Le choix des 5 bulletins de vote sur 47, entache profondément la crédibilité et la sincérité du scrutin..." (opposition)

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

FRONT DU NON A TOUTE MODIFICATION DE LA LOI ELECTORALE.



Le vendredi 30 juin 2017, la Commission Eléctorale Nationale Autonome (CENA) a convié les partis, coalitions de partis et entités indépendantes en lice pour les élections législatives du 30 juillet 2017, à une concertation sur les modalités pratiques du vote du 30 juillet 2017.



A l’issue de la rencontre, aucun consensus n’a été trouvé pour faire passer la proposition de la CENA consistant à choisir 5 bulletins de vote sur les 47 en compétition; ce qui constitue une violation grave du principe sacro-saint du secret de vote.



Le FRONT DU NON réaffirme sa ferme volonté de permettre aux électeurs de voter en toute responsabilité.



Considérant que, le choix de 5 bulletins de vote sur 47 entache profondément la crédibilité et la sincérité du scrutin et fera perdre beaucoup plus de temps à l’électeur ;



Par ailleurs, le FRONT DU NON exige le respect du Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dispose « qu’aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques ».



Par conséquent, par respect à ces principes, le FRONT DU NON exige le maintien de la loi électorale en son état actuel et ne saurait cautionner une modification.



Il est étonnant que la CENA, dont la mission fondamentale consiste à veiller au strict respect de la loi électorale, parraine la violation de cette même loi (article L.13 du code électoral).



C’est pourquoi face au comportement de la CENA, à moins d’un mois des élections, le FRONT DU NON exprime ses plus vives inquiétudes et exige le départ immédiat et sans condition de son président.



Pour le respect de la loi électorale et du protocole additionnel de la CEDEAO, mobilisons-nous !



Ont signé Nom des partis et coalitions N° dépôt du parti ou de la coalition COALITON MANKOO TAXAWU SENEGAL 02 ENTITE INDEPENDANTE MOUVEMENT POUR LA RENAISSANCE LA LIBERTE ET LE DEVELOPEMENT (MRLD) 06 COALITION MANKO YESSAL SENEGAL 07 PARTI DE L’UNITE ET DU RASSEMBLEMENT (P.U.R) 12 INITIATIVE POUR UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT (I.P.D) 17 COALITION LEERAL 21 FRONT PATRIOTIQUE REPUBLIQUAIN 25 COALITION JOYYANTI 29 COALITION GAGNANTE WATTU SENEGAL 40 COALITION POLE ALTERNATIF 3° VOIE/SENEGAL DAY DEM 41 COALITION NDAWI ASKAN WI/ALTERNATIVE DU PEUPLE 44 Le vendredi 30 juin 2017, la Commission Eléctorale Nationale Autonome (CENA) a convié les partis, coalitions de partis et entités indépendantes en lice pour les élections législatives du 30 juillet 2017, à une concertation sur les modalités pratiques du vote du 30 juillet 2017.A l’issue de la rencontre, aucun consensus n’a été trouvé pour faire passer la proposition de la CENA consistant à choisir 5 bulletins de vote sur les 47 en compétition; ce qui constitue une violation grave du principe sacro-saint du secret de vote.Leréaffirme sa ferme volonté de permettre aux électeurs de voter en toute responsabilité.Considérant que, le choix de 5 bulletins de vote sur 47 entache profondément la crédibilité et la sincérité du scrutin et fera perdre beaucoup plus de temps à l’électeur ;Par ailleurs, leexige le respect du Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dispose « qu’aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques ».Par conséquent, par respect à ces principes, leexige le maintien de la loi électorale en son état actuel et ne saurait cautionner une modification.Il est étonnant que la CENA, dont la mission fondamentale consiste à veiller au strict respect de la loi électorale, parraine la violation de cette même loi (article L.13 du code électoral).C’est pourquoi face au comportement de la CENA, à moins d’un mois des élections, leexprime ses plus vives inquiétudes et exige le départ immédiat et sans condition de son président.Pour le respect de la loi électorale et du protocole additionnel de la CEDEAO, mobilisons-nous !

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook