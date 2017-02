Le cinéma burkinabè célèbre la légende du "Capitaine Sankara" au FESPACO

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2017 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

La 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui a ouvert ses portes hier samedi, au Burkina Faso, va honorer pour la deuxième fois la mémoire de Thomas Sankara. A travers un prix éponyme qui va récompenser le meilleur film dans la catégorie court-métrage.



Thomas Sankara ne possédait « quasiment rien à part son pistolet, qu'il arborait toujours à la ceinture » mais portait toujours dans son cœur la culture et le 7e art particulièrement. Pour la deuxième fois, depuis 2015, la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs a décidé d'honorer le défunt capitaine. Le prix Thomas Sankara sera décerné au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Ce prix d'une valeur de 3 millions de Fcfa va récompenser un film dans la catégorie court-métrage.

"La mémoire doit être notre anneau de fer, nous ne voulons rien oublier", a dit Balufu Bakupa-Kanyinda, l'un des porteurs du projet.

L'année dernière il a été décerné pour la première fois lors de la 24e édition du FESPACO. Le prix célèbre la créativité et l'espérance panafricaines incarnées par Thomas Sankara, le soldat mélomane, selon les organisateurs.

Pour cette récompense, 26 films sont en lice. Et, pour convaincre le jury présidé par Osange Silou-Kiefer et quatre autres personnes dont le grand lauréat du FESPACO 2015, Hicham Ayouch, la créativité dramatique, le talent narratif, l'excellence technique et la représentation positive de l'imaginaire panafricain seront les critères « d'éligibilité ».

La CEDEAO, hôte de la 25e édition Un autre temps fort de ce festival, cette année, la CEDEAO va honorer de sa « participation » cette 25e édition qui honore la mémoire du défunt président du Burkina Faso. L'organisation intergouvernementale ouest-africaine va d'ailleurs animer un stand destiné à mieux la faire connaître au public. Elle participera aussi à des rencontres professionnelles, et décernera également le prix spécial du meilleur film ouest-africain sur l'Intégration. La remise officielle de cette distinction aura lieu le samedi 4 mars 2017 à la clôture du festival.

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a été créé en 1969. Il est un des plus grands festivals du cinéma africain et se déroule tous les deux ans dans la capitale du Burkina Faso. Il a pour objectif de favoriser la diffusion de toutes les œuvres du cinéma africain, de permettre les contacts et les échanges entre professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Il a également pour ambition de contribuer à l'essor, au développement et à la sauvegarde du cinéma africain.



Par Khadim Mbaye (Tribuneafrique)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook