Le club qui fait rêver Neymar… Un avenir qui fait très envie à Neymar. Et cette fois, le Brésilien a clairement révélé l’identité du club pour lequel il aimerait jouer quand il quittera le Barça. Un appel du pied très clair.

Le futur semble écrit pour Neymar. Alors que beaucoup de clubs lui font les yeux doux, qu’il a par exemple refusé de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’été dernier pour finalement prolonger au Barça jusqu’en 2021, l’international auriverde a encore des envies.



Il rêve du Ballon d'Or, d'une revanche contre l'Allemagne en finale de la Coupe du monde et, une fois n’est pas coutume, il s’est montré très précis à l’évocation du club qu’il aimerait rejoindre. Et un retour à Santos n’est pas à l’ordre du jour !



"J’ai très envie de jouer un jour à Flamengo, avec le Maracana plein pour disputer la Libertadores", a ainsi plaidé la star de l’équipe du Brésil pour Canal Esporte. Neymar aimerait donc venir grossir les rangs du club le plus suivi à Rio de Janeiro.



Evidemment, s’il conserve "une affection énorme" pour le club de Santos, il ne peut pas imaginer un retour dans ce club après ce qui s’est passé suite à son départ. "Santos a été en justice contre moi, et je ne sais toujours pas pourquoi. Il y a beaucoup d’histoires que les gens ne savent pas. Il ne manque plus qu’on dise que je voulais marquer un csc quand on avait rencontré le Barça lors du Mondial des clubs", ajoute Neymar, visiblement amer.



Une prise de position en faveur de Flamengo qui ne manquera pas d’agiter tout le pays…

