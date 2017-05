Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte "Le cœur de mon fils bat dans la poitrine de cet homme" Rédigé par Massene Diop le 10 Mai 2017 à 18:19 | Lu 115 fois Le fils de Sue est mort à 25 ans. Et il a sauvé quatre vies, car ce jeune homme était donneur d'organes. Quelques mois après le drame, Sue a rencontré Jon Claflin, 52 ans, l'homme qui vit grâce aucœur de son fils...



Ce jour de mai, la petite maison où a grandi Tim Conley est en ébullition. Toute la famille et les proches sont réunis. Sue Ellen, matriarche, observe avec nervosité au travers de la fenêtre donnant sur la rue. Tous attendent fébrilement Jon Claflin. Un homme à qui on a découvert en 2012 une défaillance cardiaque chronique. Depuis quelques mois, il ne pouvait plus marcher ni conduire, pouvait à peine respirer, et attendait chaque jour une greffe, la peur au ventre. Cet homme pensait qu'il ne verrait jamais sa petite-fille grandir. Et c'est grâce à Tim qu'il a échappé de justesse à cette terrible issue.



Cet ancien malade vit maintenant grâce au cœur d'un jeune homme de 25 ans.



Tim, l'enfant chéri de Sue Ellen, fils aîné d'une famille d'origine italienne. Il a grandi dans l'amour, la cohue, les éclats de voix et les rires. Un amour fusionnel entre sa mère et lui. A la mort de son père, il avait 3 ans. "Dès lors, ça n'a plus été que mon fils et moi, unis pour la vie", raconte Sue Ellen, 52 ans. Le bébé devient vite un grand gaillard : "105 kg pour 1,95 m ! Autant vous dire que ses câlins devenaient vite étouffants", se rappelle son cousin et meilleur ami.

"Je suis ici, car votre fils est un héros" Pour autant, tout costaud qu'il soit, Tim ne peut éviter la chute alors qu'il travaille dans un entrepôt, ce matin du 25 octobre 2014. Quelques heures plus tard, il s'allonge pour prendre du repos, et ne se réveillera pas. Le 31 octobre, le jeune homme est déclaré en état de mort cérébrale. Il n'y a aucun espoir. Sauf celui... de sauver d'autres vies, car Tim est donneur d'organes.



Sue Ellen se souvient très nettement de cette femme à l'hôpital, chargée de faciliter le don d'organes : "Elle était très douce, et m'a dit "Je suis ici, car votre fils est un héros." Entendre ces mots a fait toute la différence. J'avais le sentiment qu'ils prenaient soin de mon fils, le respectaient, et c'est ce qu'ils ont fait."

Ce même jour, Jon Claflin reçoit le cœur de Tim, à quelque 200 km de là. "C'est un sentiment très étrange, a confié ce dernier. D'une part, la joie de se dire : "Je suis sauvé." Et, de l'autre, se rendre compte que, pour que je vive, un autre a dû mourir."



Les organes de Tim ont également permis de maintenir en vie trois autres personnes. C'est précisément cela qui permet à Sue Ellen de traverser l'océan de chagrin dans laquelle elle est plongée depuis octobre. "Une part de mon fils est encore en vie. Vous pouvez me dire qu'il est mort à l'automne dernier mais, pour moi, il continue de vivre à travers ces gens."



"Merci de m'avoir offert une seconde chance"

Les transplantés ont la possibilité, aux Etats-Unis, de remercier les familles de donneurs, de façon tout à fait anonyme. Jon, lui, écrit à Sue Ellen avec ses larmes. "Merci de m'avoir offert une seconde chance. Grâce à vous, je vais voir ma petite-fille grandir. Jamais je n'aurais cru possible d'assister ne serait-ce qu'à son deuxième anniversaire.



Désormais, grâce à cette transplantation cardiaque, j'ai de bonnes chances de la voir entrer à l'université..." Dès lors, après avoir demandé à la banque d'organes de leur fournir leurs coordonnées respectives, Sue Ellen et Jon se mettent à échanger. C'est en mai que la rencontre est fixée.

Venu avec sa femme, Jon franchit le pas de la porte de la maison de Sue Ellen, les larmes aux yeux. Le silence se fait. Tous, amis, famille, retiennent leur souffle. Un moment suspendu, très émouvant, pendant lequel, doucement, la maman en deuil pose sa tête sur la poitrine de Jon, afin d'écouter battre le cœur de son fils.



L'homme entoure alors de ses bras le corps de Sue Ellen. Elle est traversée de sanglots, et il la serre plus fort encore contre lui, afin qu'elle puisse mieux entendre les battements. Elle confie dans un souffle : "Son cœur bat toujours, et je reste sa mère. Et ça, pour moi, c'est tout ce qui compte."





Source Closer

