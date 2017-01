Le collège des délégués du personnel de Dangoté réclame la tête du DG Luk Helterman

"Le Collège des Délégués du Personnel de Dangoté Ciment s'insurge contre l’entêtement de leur Directeur Général Luk Helterman , les mauvaises conditions des travailleurs et le refus de Dialogue de la direction", un communiqué envoyé à la rédaction de www.leral.net.



Ainsi, le collège fustige vu que suite à son préavis de gréve,la direction générale, est restée insensible au sort des travailleurs et à leurs préoccupations.

Dans le document, ces syndicalistes ont listé les points suivants:



-Absence d'organigramme et de fiche de poste



-Retard dans la finalisation des grilles de salaires et de la classification des catégories



-Refus de la Direction de revaloriser les salaires des travailleurs pour les aligner au traitement en cours dans le secteur



-Refus de la Direction générale d'octroyer aux ayant droits la prime de production aux ayants droits



-Refus de la Direction Générale de démarrer et de subventionner la Restauration



-Retard accusé dans la réduction du quota des travailleurs expatriés et dans la responsabilisation des travailleurs nationaux



-Retard du paiement des rappels différentiels des heures supplémentaires sur les contrats de 48heures.



-Retard dans la finalisation des questions liées aux transports du personnel



-Revalorisation du Statut des cadres et le règlement définitif des heures supplémentaires



Le collège des délégués du personnel de Dangoté Ciment affilié à la Fgts interpelle le Pdg Mr Aliko et exige le départ immédiat du directeur général.Pis, il n'exclut pas de bloquer le fonctionnement de la cimenterie.



Khary DIENE, Leral.net