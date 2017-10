C’est au cours d’une visite des ministres des Sport et de l'Intérieur samedi matin au stade Demba Diop qu’une réunion a été retenue nuitamment au ministère des sports sis à la Zone B. Outre le Promoteur Pape Abdou Fall, il y avait le Président du Cng de lutte, Alioune Sarr et le Directeur du Stade Jean Pierre Faye.



Pendant deux tours d’horloge, tout ce beau monde s’est retrouvé au sixième étage de l’immeuble abritant le cabinet du Ministre Matar Bâ pour discuter des solutions pouvant permettre de sauver le combat Modou Lô/ Lac 2, prévu le 29 octobre prochain. Comme information principale après ce huis clos, le combat est reporté à une date ultérieure. Par ailleurs, indique le quotidien Sunu-Lamb, d’autres pistes de réflexion seront menées pour la recherche d’alternatives.



Fermé depuis le 15 juillet suite au drame survenu lors de la finale de la coupe de la Ligue entre l’USO et le Stade Mbour suite à l’affaissement d’un mur faisant huit morts, le stade Demba Diop n'est pas encore prêt à ouvrir ses portes et accueillir des compétitions sportives. Sous la supervision de la Direction de la protection civile, les ministres de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et des Sports Matar Bâ ont décidé de suspendre l’ouverture de l’infrastructure jusqu’à nouvel ordre.