Le commandant de Transair embarque une passagère dans le cockpit

Dans une lettre parvenue à la rédaction de l’Essentiel, le docteur Cheikh Tidiane Dièye déplore qu’une passagère, n'ayant visiblement pas de place dans le vol de Transair Ziguinchor-Dakar, le samedi 28 janvier 2017 à 16 heures, ait pris place dans la cabine sur invitation du Commandant de bord. Il a interpellé l'hôtesse dans la cabine pour lui demander s'il était normal qu'un passager voyage dans la cabine. La réponse de l’hôtesse sonne comme un mépris : « le Commandant a le droit d'accepter qui il veut dans la cabine et il est le seul maitre à bord. »

Vu la facilité avec laquelle le commandant a accepté cette personne en cabine, le Directeur d'Enda Cacid s’est dit que ce n'était pas la première fois et ce ne serait probablement pas la dernière.

Rappelant qu’il n'y a pas si longtemps, dans une édition des documentaires "Air crash" sur la chaine National Geographic, un accident d'avion causé par un passager invité dans la cabine par le commandant qui lui avait même laissé pendant un temps les commandes de l'avion, Cheikh Tidiane interpelle le Directeur de Transair et l’invite à sévir pour qu’une telle situation dangereuse ne se reproduise plus parce qu’il y va de la vie des dizaines de passagers que sa compagnie transporte.

La Rédaction Lessentiel.sn