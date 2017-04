Le commissaire Tabara Ndiaye nouveau porte-parole de la police

La police a un nouveau chargé de la communication. L'Adjudant de Police, Henry Boumy Ciss a été remplacé par le commissaire Tabara Ndiaye. Précédemment chef de service au commissariat d'arrondissement de Thiaroye, elle gère désormais le Bureau des relations publiques de la police. Elle a été installée, ce mercredi 12 avril 2017, dans ses bureaux sis à la cité Police, avenue Malick Sy.

Mariée et mère de trois (03) enfants, elle a obtenu son baccalauréat en 2005 au lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar.

Elle a ensuite poursuivi ses études en droit et a obtenu en 2010 sa mîitrise en droit des Affaires à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), puis un Diplôme d'études approfondies (Dea) en Droit de l'Environnement et de la Santé.

En 2012, elle a été admise comme élève sous-officier de Police à l'Ecole nationale de police et de la formation permanente avec la 39e promotion. Un an plus tard, elle est admise comme élève Commissaire de police (2013) avec la 40e promotion.

En 2014, elle a été affectée à la Brigade des mœurs à la Sûreté Urbaine de Dakar avant de devenir l'adjoint du chef du service des renseignements généraux de Dakar en 2015, puis adjoint du Commissaire Central de Guédiawaye en 2016. La même année, elle a été nommée chef de service du Commissariat d'arrondissement de Thiaroye. Elle quitte ainsi Thiaroye pour devenir le chef du Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale.



