Le consul général du Sénégal à Milan au chevet de Pierre Koumack Basse ,le Sénégalais brutalement fauché par un député italien

C’est une délégation composée de Mme Ndeye Tourè du consulat général et de M. Baye Diouf de Milan, que Madame Rokhaya Ba Touré consul Général du Sénégal à Milan a effectué le déplacement sur Borgomanero (dans le piedmont) pour aller s’enquérir de l’état de santé de notre compatriote renversé par l'honorable député Borghi .



En effet Pierre Koumack Basse,est un sénégalais originaire de Fatick, fut sauvagement renversé par le député italien M. Borghi qui , il faut le préciser conduisait avec un permis de conduire expiré depuis un an.

Mme le consul Général après avoir été reçue avec tous les honneurs par les autorités de l’hôpital et avoir constaté l’état de santé de notre compatriote qui n'est pas des plus heureux, décide de prendre toutes les dispositions pour que justice soit rendue.



Elle va impliquer les avocats qui collaborent avec le consulat pour une assistance judiciaire de la communauté. Mme le consul qui fait cheval de bataille l'assistance à tout sénégalais où qu'il soit et particulièrement ceux de sa juridiction appelle la communauté à plus de solidarité.



En attendant elle a souhaité un prompt rétablissement à monsieur Basse hélas dans le coma et invite l’entière communauté à se joindre à elle pour prier pour que notre frère recouvre sa santé.