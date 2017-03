Le coordonnateur de l'Ujtl dément :" Aliou Sall a tout fait pour nous acheter avec ses pétro dollars" "Les jeunes de l'Ujtl départementale quittent Wade et rejoignent Aliou Sall", a démenti le coordonnateur de l'Ujtl Bassirou Mbacké Diatta, suite à la déclaration d'hier de Pape Mama Fall, ancien membre de l'Ujtl, informant qu'ils avaient tourné le dos à Wade pour rejoindre le frère du Chef de l'Etat. Le nouveau coordonnateur de l'Ujtl précise"nous sommes des dignes produits de Wade".

"C'est officiel, nous avons définitivement rompu les amarres avec l'Ujtl départementale de Guédiawaye, pour rejoindre Aliou Sall", a révélé hier Pape Mama Fall, ancien farouche adversaire du régime en place. Interpellé sur les raisons de leur départ, Pape Mama Fall tresse des lauriers à son nouveau mentor dont il loue les réalisations.



Dans son explication, Pape Mama Fall a bien indiqué que le coordonnateur Bassirou Mbacké Diatta n'a pas adhéré à leur démarche. Interpellé, ce dernier confirme l'information et fait des révélations. "Aliou Sall a tout fait pour nous acheter avec ses pétro dollars. Mais, puisque nous sommes incorruptibles, nous sommes des dignes produits de Wade, nous avons rejeté toutes ses propositions. Je suis et je reste le coordonnateur de l'Ujtl qui n'a pas rallié. Ce sont des membres comme Pape Mama Fall qui ont quitté et ils sont minoritaires. Il sont victimes des pétro dollars d'Aliou Sall", a brocardé Bassirou Mbacké Diatta.



Revenant sur leur volonté de rester et de continuer le combat, Bassirou Diatta révèle la mise en place d'une coalition de la jeunesse départementale de l'opposition dont il est le coordonnateur local. "Nous sommes une jeunesse lucide et critique qui a été formée à bonne école et qui ne trahit jamais. Nous avons mis en place une coalition des jeunes de l'opposition que je coordonne. Nous avons déjà commencé le travail et notre seul objectif c'est de faire mordre la poussière à Aliou Sall aux Législatives et le faire dégager de notre ville", a promis Bassirou Mbacké Diatta.



