Le coup de fil de Me Madické Niang pour dissuader en vain Habib Sy et la Fédération départementale Pds de quitter Wade Le dernier ancien ministre des Affaires étrangères du défunt régime aura pris son bâton de pèlerin, pour sauver ce qui pouvait encore l’être, mais ce fut peine perdue.



La preuve, à peine a-t-il lu, sur Actusen.com, la décision de la Fédération départementale du Parti démocratique sénégalais de démissionner de la famille bleue, de voter contre la Coalition “Gagnante Wattu Senegaal” dirigée par l’ancien Président de la République que Me Madické Niang a câblé le dernier Directeur de Cabinet de Me Abdoulaye Wade, pour dissuader Habib Sy et ses désormais ex-camarades libéraux, mais sans succès.



Les membres de la Fédération Pds de Linguère, qui voient derrière les investitures sur les listes une volonté de la direction nationale du Pds de les humilier, ont purement et simplement, décidé, ce dimanche, de ne pas voter en faveur de la liste de la Coalition “Gagnante Wattu Senegaal”.



Tout comme, Diama Seck, colistière de Abdoul Thiam, tête de liste départementale de ladite Coalition, a renoncé à son investiture en direction du scrutin du 30 juillet prochain.



