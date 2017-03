Le couple princier s'entretiendra avec le chef de l'État lors de leur visite ce week end

Leur visite officielle du 17 et 18 mars prochain était circonscrite au départ à : assister au match de rugby Pays de Galles/France ce samedi 18 mars, rencontrer des dirigeants français et participer à un dîner officiel à la résidence de l'ambassadeur britannique. Mais puisque Kate Middleton et le prince William sont à Paris ce weekend, autant en profiter pour rencontrer également le chef de l'État François Hollande ! " Il est normal qu'ils soient reçus par le président de la République, compte tenu des relations historiques entre la France et le Royaume-Uni ", a commenté l'Élysée à nos confrères de l'Express .