Le couple va au tribunal afin de décider qui gardera le chien. Puis la juge ordonne qu'on pose le chien sur le sol ! On ne peut qu'applaudir ce jugement digne du grand et sage roi Salomon.

Les juges doivent souvent faire face à des drôles de problèmes.

D'ailleurs, la juge Judy en sait quelque chose, car elle en a vu de toutes les couleurs sur le tournage de l'émission à son nom.

Le cas d'aujourd'hui est plutôt original.

Un couple est en conflit et les deux anciens amoureux souhaitent avoir la garde du chien.

Puis, la juge ordonne qu'on pose le chien sur le sol afin qu'il choisisse avec lequel de ses deux maîtres il restera.

Bien que ce soit amusant, préparez-vous à être très touché en voyant la conclusion de cette scène adorable!



