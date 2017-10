Adiouza est de retour après une longue absence de la scène musicale. La fille de Ouza Diallo a mis en ligne son nouveau clip de son single «Ma la Nob », qui évoque l’amour d’une femme envers son homme. Pour présenter sa production, l’artiste chanteuse a innové, en faisant un live questions-réponses sur sa page « facebook », suivie samedi dernier par plus de 12.000 personnes.



Et la question qui revenait le plus souvent, rapporte le journal "Les Echos", c'est le Cap-verdien qui incarne le personnage du petit ami de la chanteuse dans le clip. "C’était juste pour le clip. Nous avons lancé ces photos sur la toile pour attirer l’attention des Sénégalais et visiblement, ça a marché", évacue-t-elle.



Pas suffisant pour certains de ses fans qui lui ont demandé à quand le mariage. "Je commence à vieillir, je ne suis plus la jeune fille d’avant, donc, je ne demanderai rien à l’homme qui veut qui veut m’épouser. Regardez (elle montre ses maisons) je n’ai pas de bague, je ne ferme pas la porte", a-t-elle indiqué.



Interpellé par un de ses fans sur le fait qu'elle ne s'est toujours pas produite au Grand Théâtre, Adiouza a tenu à préciser que ce n'est pas une obsession pour elle. " Pourquoi obligatoirement faire le Grand Théâtre. les artistes ne doivent pas tomber dans ce piège", dit-elle. Pour Adiouza, "la valeur, le talent et la popularité d'un artiste ne doivent pas se mesurer à l'aune de sa prestation au Grand Théâtre".







Sources Les Echos