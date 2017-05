Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le crime ne paie pas, Esprits Crimi­nels : moins payées que leurs confrères, les 2 stars fémi­nines menacent de partir Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2017 à 01:43 | | 0 commentaire(s)|

Leurs départs pour­raient bien signer l’ar­rêt de mort d’Es­prits Crimi­nels. Moins payées que leurs collègues mascu­lins, AJ Cook et Kirs­ten Vang­sness, menacent de partir si cette situa­tion conti­nue. Les fans d’Esprits crimi­nels peuvent tout à la fois se réjouir ET s’inquié­ter. Si la 13ème saison de la série a d’ores et déjà été signée, elle pour­rait bien se faire sans deux des person­nages les plus impor­tants et atta­chants du show.

Selon le site Deadline, AJ Cook et Kirs­ten Vang­sness, qui campent respec­ti­ve­ment les rôles de l’agent JJ Jarreau et de la crack infor­ma­tique Pene­lope Garcia, menacent de ne pas reprendre le chemin des plateaux la saison prochaine.

En cause, l’écart sala­rial abys­sal entre leurs salaires et ceux de leurs homo­logues mascu­lins. En 2013, déjà toutes deux avaient fait front commun pour obte­nir une augmen­ta­tion, après avoir réalisé qu’elles étaient payées moitié moins que leurs collègues mascu­lins.

Si AJ Cook et Kirs­ten Vang­sness avaient à l’époque trouvé un terrain d’en­tente avec les produc­teurs du show, il semble que la situa­tion soit plus tendue cette fois-ci. Les actrices ont clai­re­ment menacé de ne pas reprendre leurs rôles si cette inéga­lité sala­riale se pour­sui­vait. Une reven­di­ca­tion plus que légi­time mais à laquelle les studios n’ont pour l’heure pas apporté de réponse. Vu l’at­ta­che­ment des très nombreux fans de la série à ces person­nages emblé­ma­tiques, le risque de pour­suivre Esprits crimi­nels sans elles sera peut-être, lui, trop cher payé.



