Le décret Trump suspendu, émouvantes retrouvailles aux aéroports des Etats-Unis

Si la bataille judiciaire autour du décret présidentiel interdisant l'arrivée sur le sol américain de ressortissants de sept pays musulmans ne fait que commencer, la trêve a été l'occasion de joyeuses retrouvailles et de scènes de liesses dans les aéroports du pays. Après l'intervention du juge fédéral James Robart vendredi, les citoyens ordinaires (l'interdiction ne visait pas les diplomates) d'Iran, d'Irak, de la Libye, la Somalie, du Soudan ou du Yémen étaient de fait à nouveau autorisés à entrer sur le territoire des Etats-Unis. La décision de la justice a poussé les réfugiés et les ressortissants des pays visés par le texte controversé, à tenter de venir aux Etats-Unis le plus vite possible.