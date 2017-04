Le député Amadou Mbery Sylla: « Ce que Thiat et Kilifeu m’avaient demandé … » Le député Amadou Mbéry Sylla accuse des membres du mouvement « Y en a marre ». Il a révélé que Thiat et Kilifeu l’appelaient au téléphone pour qu’il parraine une activité qu’ils organisaient l’année passée à Louga.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2017 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Le député Amadou Mbéry Sylla s’est invité dans le différend opposant le mouvement « Y en a marre » aux tenants du pouvoir. Le président du Conseil départemental de Louga s’est attaqué à la bande à Fadel Barro. « Il faut qu’on soit sérieux dans ce pays. Les responsables du mouvement Y en a marre sont des imposteurs. Ils se font passer pour des gens honnêtes, alors qu’ils ne sont que des magouilleurs. L’année passée, Thiat et et Kilifeu m’ont appelé au téléphone pour je parraine une activité qu’ils organisaient à Louga. Ils me faisaient la cour. J’ai refusé catégoriquement, car je ne pouvais pas comprendre qu’ils passent tout leur temps à attaquer Macky Sall, pour ensuite tendre la main à ses fidèles », a accusé le parlementaire.



Il estime que «ce sont des chasseurs de primes. Ils savent que nous sommes à quelques mois des législatives. Ils veulent se positionner pour espérer faire monter les enchères. Mais il faut qu’ils sachent que Macky Sall ne cèdera jamais à la pression ».



En outre, le député Amadou Mbéry Sylla a aussi dit sa volonté de voir un jour le prix Nobel de la paix être décerné à Macky sall. « Le prix Nobel de la paix doit être attribué à Macky Sall, car il a éteint beaucoup de foyer de tensions. N’eût été sa médiation, des pays comme la Gambie et le Burkina Faso seraient embrasés. Des gens qui ont fait moins que lui, ont reçu des prix. Donc, nous devons tous porter ce combat », dit-il.



L’Obs

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook