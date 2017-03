Le député Amadou Sylla interpelle le gouvernement sur la difficile situation des pêcheurs sénégalais travaillant en Mauritanie

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Pr Papa Abdoulaye Seck estime que le gouvernement essaie d’améliorer les relations entre pêcheurs sénégalais et mauritaniens.



Sur instruction du président de la République, le ministre de la Pêche, Oumar Guèye a déjà effectué un déplacement en Mauritanie pour donner 75 millions aux pêcheurs résidant dans ce pays afin de les soutenir.



Le principal point de divergence reste le règlement en vigueur en Mauritanie qui impose que toute pêche effectuée en Mauritanie ne doit pas sortir du pays.



Coté Sénégal, il a été mis en place deux structures : une Direction de la protection et de la surveillance mais aussi une Marine marchande pour surveiller et réglementer l’activité (la pêche) au Sénégal.