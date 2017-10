Le député Boubacar Biaye révèle les véritables motivations du Professeur Babacar Guèye sur le 3e mandat

« Le Professeur Babacar Guèye a posé le débat du 3e mandat pour assombrir le texte qui est déjà très clair ». C’est du moins l’avis du parlementaire, Boubacar Biaye.



A en croire le président de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale, « le président de la République est conscient du fait que le Sénégal n’est pas à l’abri de problèmes qui peuvent dévaster le pays. Son combat, c’est de renforcer la démocratie. C’est la raison pour laquelle, parmi les 15 points qui ont été proposés lors du référendum, le 6e concerne le mandat qui doit être ramené de 7 à 5 ans.



La question a donc été réglée ». Boubacar Biaye ajoute que le président Macky Sall a été élu sur la base de la Constitution de 200, qui stipule que « le mandat est renouvelable une seule fois ». Et de poursuivre : « en 2015, le seul changement, c’est là où on dit que « nul ne peut avoir deux mandats consécutifs ». Pour ce natif de Sédhiou, il est clair que le président Macky Sall ne peut avoir plus de deux mandats. A ce propos, d'ailleurs, il invite le Constitutionnaliste à "revisiter" les textes.







