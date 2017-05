Le député Seydina Fall et Aliou Sall enterrent la hache de guerre

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2017 à 10:57

Après des mois de brouilles marqués par des invectives, c'est maintenant la paix des braves entre le maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, et le député Seydina Fall. D'après le parlementaire "apériste", ils ont fumé le calumet de la paix pour mener le seul combat qui vaille, celui d’œuvrer de façon synergique pour permettre au Président Macky Sall, d'avoir une majorité absolue.



"En ce qui concerne Guédiawaye, l'opposition a de quoi se préparer à la défaite. Sur recommandation de M. le Président Macky Sall, Aliou Sall et moi avons décidé d'enterrer à jamais la hache de guerre pour nous concentrer sur le combat qui vaille: celui d'unir nos forces, nos cœurs et nos esprits pour le triomphe éclatant de la liste de Benno Bokk Yaakaar à Guédiawaye. Par les réalisations qu'il a impulsées en sa qualité de maire de Guédiawaye, grâce à l'appui du Président Macky Sall, nous allons laminer l'opposition", a mis en garde Seydina Fall. Qui a promis de barrer la route de l'Assemblée nationale aux opposants.



Enquête

