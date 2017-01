Le directeur de la CIA conseille à Trump de "faire attention à ce qu'il dit"

Invité de l'émission de télévision "Fox News Sunday", John Brennan s'est inquiété de l'habitude du futur président des États-Unis à communiquer massivement via la plateforme de micro messages, Twitter.



"Cela ne concerne pas juste M. Trump"

"La spontanéité n'est pas quelque chose qui protège les intérêts de la sécurité nationale, donc quand il s'exprime ou réagit, il faut être sûr qu'il comprend bien les implications et l'impact profonds que cela peut avoir sur les États-Unis", a-t-il dit à propos du magnat de l'immobilier, qui deviendra vendredi le 45e président des Etats-Unis. "Cela ne concerne pas juste M. Trump, cela concerne les Etats-Unis d'Amérique."



John Brennan est revenu sur la controverse née de la publication, la semaine dernière, par certains organes de presse, d'un rapport contenant des informations compilées par la Russie et apparemment, compromettantes pour Donald Trump.



Allemagne nazie

Donald Trump s'est offusqué de la publication de ces documents, qu'il a jugés faux ou inventés de toutes pièces, et a accusé les agences de renseignement américaines de pratiques rappelant l'Allemagne nazie. Ce qui a particulièrement déplu à John Brennan.



Il a jugé pareille comparaison "infamante", disant "en prendre fort ombrage", et s'est demandé s'il était souhaitable que le futur président des États-Unis déclare publiquement qu'il n'a pas confiance dans les services de renseignement de son propre pays.



