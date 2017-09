Le directeur de la formation de l’UVS apporte des éclaircissements

Après la manifestation des étudiants de l’Université Virtuelle du Sénégal, le directeur de la formation et de l'Ingénierie Pédagogique, Alassane Diop, s’épanche au micro de Leral, pour apporter des éclaircissements. Selon lui, c’est juste une faute technique causé par les machines, mais rien de grave. Tout rentrera dans l’ordre et les étudiants vont recevoir leurs notes d’ici vendredi.

Le directeur de la formation de l’Université virtuelle du Sénégal s’est prononcé ce lundi, à Dakar. Sur ce, il n’a pas manqué l’occasion de déplorer la situation et de demander également aux étudiants de venir auprès de la direction pour discuter.



